Commerzbank : Ratio 'CET1' au-dessus des exigences de la BCE

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé jeudi que ses ratios de solvabilité financière 'common equity tier one' (CET1) s'établissaient toujours bien au-dessus des exigences de fonds propres fixées par la Banque centrale européenne.



Le groupe bancaire allemand précise dans un communiqué que son ratio 'CET1' atteignait 13,8% au 30 septembre dernier, soit un 'coussin' de presque 4,4 points de base par rapport au minimum de 9,44% requis par la BCE.



Commerzbank souligne que ce ratio de fonds propres exigé par l'autorité centrale pour l'exercice 2023 est resté identique à celui qui lui avait été demandé au titre de l'exercice 2022.



Bettina Orlopp, la directrice financière de l'établissement, estime que ce niveau confère au groupe suffisamment de marge de manoeuvre pour la distribution sous forme de dividendes de 30% du bénéfice net, en tenant compte du coupon sur le capital additionnel Tier-1 (AT1).



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank progressait de 0,8% suite à cette annonce, contre un repli de 0,8% pour l'indice allemand MDAX et un gain de 0,2% pour l'indice sectoriel des banques européennes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.