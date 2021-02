Commerzbank : Nouvelles mesures stratégiques, le titre chute

(CercleFinance.com) - La Commerzbank a fait une nouvelle annonce mercredi dernier concernant sa mise à jour stratégique, en indiquant que son conseil de surveillance a décidé de soutenir la restructuration proposée par l'équipe de direction.



Suite à cette annonce, le titre chute de plus de 2% à la Bourse de Francfort.



Le groupe allemand - qui avait déjà annoncé des objectifs financiers clés le 28 janvier - a déclaré qu'il vise un rendement des fonds propres (RoTE) d'environ 7% pour 2024.



Il a également déclaré que les coûts seront réduits de 1,4 milliard d'euros - soit environ 20 % par rapport aux chiffres de 2020 - d'ici 2024.



'Le communiqué (...) indique que la direction de Commerzbank vise à agir le plus rapidement possible pour réaliser les économies de coûts', ont déclaré les analystes de la RBC.



Pour 2020, la Commerzbank a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer une perte d'exploitation de 233 millions d'euros, pire que le consensus qui porte sur une perte de 173 millions d'euros, tandis que la perte nette pour l'année entière devrait être d'environ 2,9 milliards d'euros, contre une perte nette de 2,8 milliards d'euros prévue par le consensus.



Commerzbank va présenter ses mesures stratégiques détaillées et ses résultats financiers complets lors de la conférence de presse sur les résultats annuels le 11 février.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.