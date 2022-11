Commerzbank : Nouveau président du conseil en 2023

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que Helmut Gottschalk a décidé, en raison de son âge, de ne plus être disponible pour un nouveau mandat de président du conseil de surveillance après la prochaine AG annuelle du 31 mai 2023, et a proposé Jens Weidmann pour lui succéder.



Les représentants des actionnaires du comité de présidence et de nomination ont répondu positivement à cette proposition et envisagent donc de recommander au conseil de coopter Jens Weidmann comme membre, en vue de son élection comme président.



Jens Weidmann a été président de la Bundesbank de 2011 à 2021 et, à ce titre, également membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Avant cela, il était chef du département économique et fiscal de la Chancellerie fédérale.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.