Commerzbank : Hausse de 35% du produit net bancaire

(CercleFinance.com) - Commerzbank enregistre un produit net bancaire de 2,5 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une progression de 35% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT s'établit à 538 ME, en forte progression par rapport au 1er trimestre 2020 (-278 ME) tandis que le bénéfice est passé de -291 ME à +133 ME dans le même temps.



Par ailleurs, le ratio Common Equity Tier 1 (CET 1) de la Banque s'est amélioré à 13,4% et continue d'être nettement supérieur à l'exigence réglementaire (MDA), soit 'une base solide pour la poursuite de la transformation ', assure Bettina Orlopp, directrice financière de Commerzbank.



Compte tenu des bons résultats du premier trimestre, le chiffre d'affaires devrait légèrement dépasser celui de l'année précédente, estime la banque qui anticipe également un ratio CET 1 supérieur à 12,5% en 2021.





