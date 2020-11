Commerzbank : En perte au 3ème trimestre, le titre chute

(CercleFinance.com) - Commerzbank chute lourdement jeudi à la Bourse de Francfort après avoir fait état d'une perte au troisième trimestre et prévenu que ses comptes annuels resteraient dans le rouge.



L'action perd actuellement près de 8%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice MDAX, qui progresse au même moment de 1%.



L'établissement germanique accuse sur le troisième trimestre une perte nette de 69 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 297 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe explique que ses résultats trimestriels ont pâti d'une charge de restructuration de 201 millions d'euros liée à son plan de transformation stratégique.



Si Commerzbank dit s'attendre à des revenus globalement stables cette année dans ses segments de banque privée et de PME, l'établissement dit redouter un impact plus marqué au niveau de sa grande clientèle d'entreprise, un constat qui le conduit à anticiper une perte sur l'ensemble de l'exercice.



