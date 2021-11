Commerzbank : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Commerzbank grimpe de 6% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net de neuf millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021 (contre une perte de 168 millions un an auparavant), et ce malgré 1,05 milliard d'euros de dépenses de restructurations.



L'établissement financier allemand a réalisé un profit opérationnel de 1,04 milliard d'euros, pour des revenus en croissance d'un peu plus de 3% à 6,36 milliards, tandis que son résultat du risque s'est amélioré à -257 millions.



Estimant que sa perspective pour l'ensemble de l'année a continué de s'améliorer au troisième trimestre, Commerzbank déclare anticiper un résultat net et un profit opérationnel positifs en 2021, ainsi que des revenus en croissance.



