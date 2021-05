Commerzbank : Accord sur le plan social en Allemagne

(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé vendredi avoir trouvé un accord-cadre avec ses syndicats concernant la mise en place de son plan social en Allemagne.



Le projet prévoit la mise en oeuvre d'un dispositif de départs volontaires à la retraite qui passera à la fois par des mesures de retraite partielle et de retraite anticipée.



Dans son communiqué, le groupe bancaire allemand indique vouloir parvenir à un accord définitif qui viendrait finaliser les détails du programme avant la fin de l'année.



L'idée, selon l'établissement, consiste à supprimer quelque 10.000 postes en termes bruts à horizon 2024, un chiffre qui serait ramené à 7500 suppressions de postes en termes nets en tenant compte des 2500 embauches prévues d'ici là.



Commerzbank précise qu'il compte enregistrer une provision supplémentaire de 225 millions d'euros afin d'anticiper les départs qui ne rentreraient pas dans ses calculs initiaux.



Au total, ce sont désormais plus de deux milliards d'euros de charges de restructuration qui ont été annoncés par la banque.



