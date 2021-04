Commerzbank : 1700 suppressions de postes prévues cette année

(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec son comité central d'entreprise en vue de la suppression de 1700 postes à temps plein d'ici à la fin de l'année, via la mise en place d'un plan de départs volontaires.



La banque allemande précise qu'elle a prévu d'enregistrer une charge de restructuration de l'ordre de 470 millions d'euros dans ses comptes de premier trimestre, essentiellement liée à ce programme de départs volontaires.



Au total, l'établissement germanique évalue à quelque 1,8 milliard d'euros les dépenses relatives à son plan de restructuration et à l'adoption de son virage stratégique à horizon 2024.



Sur ce montant, 1,4 milliard d'euros de provisions ont d'ores et déjà été passées, affirme Commerzbank.



L'action Commerzbank progresse actuellement de 0,1% à la Bourse de Francfort.



