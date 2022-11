Combien de jours de production de pétrole représentent pour le Qatar les salaires du PSG?

(BFM Bourse) - Depuis des décennies, le salaire des footballeurs professionnels fait l'objet de débats enflammés tant ils sont perçus comme indécents par la majeure partie de la population. Plus récemment, les détails de la prolongation du contrat du joueur phare du PSG Kylian Mbappé dévoilés par Le Parisien ont mis le feu aux poudres. Pour couvrir des salaires toujours plus stratosphériques, combien de barils de pétrole doit produire le Qatar, propriétaire du club de la capitale?

Les détails de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint Germain ont une nouvelle fois relancé un débat passionné sur les salaires des joueurs de football professionnels. L'affaire avait fait grand bruit au même titre que la question de la rémunération des patrons des plus grosses entreprises françaises. Le PSG aurait déboursé plus de 600 millions d'euros de salaire brut au total sur trois saisons pour garder le crack de Bondy dans son onze fétiche, selon Le Parisien. Le club de la capitale aurait de ce fait explosé les compteurs en signant le plus gros contrat de la planète football.

S'offrir les services de la star de l'équipe de France a un prix. Le salaire de Kylian Mbappé qui représente l'équivalent de 210 millions d'euros par an, engloutit un quart du budget annuel du PSG. Outre le numéro 7 du PSG, le club de la capitale ne doit pas regarder à la dépense pour s'offrir le meilleur vestiaire de la Ligue 1. "Le football, il a changé" pour reprendre les mots du champion du Monde 2018 tout comme les sommes engagées par les clubs pour être de plus en plus compétitifs.

Des géants du Golfe aux manettes des grands clubs européens

Depuis sa prise de contrôle par le Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, le Paris Saint Germain a été en mesure d'attirer les meilleurs joueurs du monde. Le contrat record de Javier Pastore en 2012, en passant par l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic à l'été de cette même année, sans oublier la pige de David Beckham à l'hiver 2013, le PSG a été fortement actif sur le marché des transferts au début des années 2010. Les résultats sur le pré vert ont été visibles, le PSG dominait alors le football français en raflant quatre titres de Champion de France d'affilée (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016). C'est surtout grâce au soutien d'un Etat aux fonds quasi inépuisables que le club de la capitale a pu s'offrir Neymar pour 222 millions d’euros et Kylian Mbappé à l'occasion d'un prêt avec option d’achat de 180 millions d’euros. Ces deux emplettes ont ainsi marqué les deux plus gros transferts de l’histoire du ballon rond.

Le PSG n'est pas le seul club européen à profiter des largesses d'un fonds souverain d'un Etat du Golfe. Les clubs de football de Newcastle et Manchester City sont également sous protectorat des immenses fortunes des pays du Moyen Orient.

Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahya, membre de la famille royale d'Abu Dhabi a été le premier à s'offrir un club de football avec la prise de contrôle de Manchester City en 2008. Puis en 2021, le Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain saoudien, a déboursé la coquette somme de 350 millions d'euros pour s'emparer du club de Newcastle. Pour le plus grand plaisir des supporteurs des Magpies dont leur club de cœur végétait à la peu envieuse place d'avant-dernier de Premier League. A ce jour, on dénombre 13 clubs européens qui sont contrôlés majoritairement par un pays du Golfe.

Combien de barils de pétrole pour couvrir les salaires du PSG?

La nouvelle saison de football en Europe a débuté le 5 août, mais les données officielles sur les salaires des joueurs ne sont disponibles que depuis quelques semaines, rapporte SportingPedia dans sa dernière étude. En analysant ces données à travers l'Europe, Paul Kemp a constaté une nette hausse des salaires de trois des principales équipes européennes détenues par les cheikhs arabes les plus riches, affiliés à des Etats qui sont des acteurs majeurs de la production de pétrole.

SportingPedia s'est ainsi amusé à calculer le nombre de barils de pétrole que chacune des trois monarchies du Moyen-Orient doit produire pour couvrir les salaires annuels des joueurs du PSG, de Newcastle et de Manchester City. Paul Kemp s'est basé sur un prix médian de 95 dollars le baril pour établir son classement.

Pour assurer l'intégralité des salaires des joueurs du PSG d'un montant total de 335.662.616 livres sterling, l'Emir du Qatar et son pays doivent vendre 3.910.917 barils de pétrole. Selon les calculs de SportingPedia, il faudrait donc au pays hôte de la Coupe du Monde 2022 environ 2 jours, 23 heures et 1 minute pour produire cette quantité et couvrir les salaires les plus élevés du football mondial. Car si le pays est surtout connu pour son gaz, le Qatar dispose aussi de pétrole: en 2021, il a produit 73,3 millions de tonnes de pétrole, soit 1,75 million de barils par jour.

Le vestiaire de Manchester City est payé de son côté 186.160.000 livres sterling pour la saison 2022/2023. Sheikh Mansour et les Émirats arabes unis doivent produire et vendre 2.161.793 barils de pétrole. Cela leur prendra exactement 16 heures et 45 minutes.

Pour assurer le versement des salaires des joueurs de Newcastle, soit environ 62.610.000 livres sterling par an, Mohammed bin Salman aurait besoin de vendre 722.481 barils de pétrole. Pour produire une telle quantité, l'Arabie saoudite est en mesure de le faire en seulement 1 heure et 35 minutes! Une performance record!