Colgate : Signe un accord d'acquisition avec Luxe Energy

(CercleFinance.com) - Colgate a annoncé l'acquisition de la majorité des actifs détenus par Luxe Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.



Luxe continuera à détenir et à gérer certains actifs qui sont exploités par MDC Reeves Energy, LLC et ses sociétés affiliées.



Will Hickey, co-directeur général de Colgate, a indiqué : ' Cette transaction offre le juste équilibre entre la production initiale et les flux de trésorerie pour renforcer le bilan, ainsi que des stocks de haute qualité pour générer de la valeur au cours des années à venir. '



