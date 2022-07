Colgate-Palmolive : Objectif de croissance relevé pour 2022

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive indique relever sa prévision d'une croissance organique des ventes pour l'ensemble de l'année 2022 à entre 5 et 7%, tout en maintenant celle d'une baisse 'dans le milieu de la plage à un chiffre' de son BPA ajusté.



Le fabricant de produits d'hygiène corporelle a engrangé sur le deuxième trimestre 2022, un BPA ajusté en diminution de 10% à 0,72 dollar, pour une marge brute en recul de 300 points de base à 57% du chiffre d'affaires.



A 4,48 milliards de dollars, ses ventes ont augmenté de 5,5% en publié et de 9% en organique, dont une croissance organique à deux chiffres dans les soins bucco-dentaires et la nutrition pour animaux de compagnie.



