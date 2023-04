Colgate-Palmolive : Objectif de BPA rehaussé pour 2023

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive relève son objectif de BPA ajusté pour 2023, l'attendant désormais en croissance dans le milieu de la plage à un chiffre (et non plus dans le bas ou le milieu), pour une croissance organique des revenus anticipée entre 4 et 6%.



Sur le premier trimestre, le fabricant de produits d'hygiène corporelle a réalisé un BPA ajusté en repli de 1% à 0,73 dollar, pour des revenus en croissance de 8,5% à 4,77 milliards (+10% en organique) avec une croissance dans toutes ses divisions.



'Malgré la pression continue exercée par les coûts des matières premières et des matériaux d'emballage, la marge brute s'est améliorée séquentiellement, ce qui a contribué à financer une augmentation de 14% de la publicité', précise son PDG Noel Wallace.



