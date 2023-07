Colgate-Palmolive : Nouveau relèvement d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive relève son objectif de BPA ajusté pour 2023, l'attendant désormais en croissance à la borne haute de la plage à un chiffre (et non plus le milieu), pour une croissance organique des revenus désormais anticipée entre 5 et 7% (au lieu de 4 à 6%).



Sur le deuxième trimestre, le fabricant de produits d'hygiène corporelle a réalisé un BPA ajusté en hausse de 7% à 0,77 dollar, pour des revenus en croissance de 7,5% à 4,82 milliards (+8% en organique), avec une croissance positive dans toutes ses divisions.



'L'expansion de notre marge brute, stimulée par des prix soutenus ainsi que par les fruits de nos mesures de financement de la croissance et d'autres initiatives de productivité, nous permet d'investir derrière nos marques', met en avant son PDG Noel Wallace.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.