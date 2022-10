Colgate-Palmolive : Mise à jour des prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Colgate-Palmolive indique mettre à jour ses prévisions annuelles, visant désormais une baisse du BPA ajusté de 7 à 8% (et non plus dans le milieu de la plage à un chiffre), reflétant l'impact négatif supplémentaire des changes.



En revanche, le fabricant de produits d'hygiène corporelle resserre à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année en cours, sa fourchette cible passant ainsi de +5-7% à +6-7%.



Sur le troisième trimestre 2022, il a réalisé un BPA ajusté en diminution de 9% à 0,74 dollar, pour un chiffre d'affaires de 4,45 milliards de dollars, en hausse de 1% en publié et de 7% en organique, croissance à laquelle toutes ses divisions et catégories ont participé.



