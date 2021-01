Colgate-Palmolive : Le BPA ajusté trimestriel progresse de 5%

(CercleFinance.com) - Au 4e trimestre, les ventes de Colgate-Palmolive ont atteint 4,32 milliards de dollars, soit une progression de 7,5% par rapport à la même période un an plus tôt (ou de 8,5% en données organiques).



Le BPA ajusté est passé de 0,73 à 0,77 dollar entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020, soit une progression de 5%, conforme au consensus.



Le leadership de Colgate-Palmolive dans le secteur des dentifrices se poursuit avec une part de marché mondiale de 39,8% et de 31,1% dans les brosses à dents manuelles, rapporte l'entreprise.



Colgate-Palmolive table sur une hausse des ventes nettes de l'ordre de 4% à 7% et d'une croissance du BPA ajusté à un chiffre en 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.