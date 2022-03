Colgate-Palmolive : Dividende relevé et rachats d'actions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de dentifrices et de savons Colgate-Palmolive a annoncé vendredi une augmentation de son dividende et le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions.



Le groupe de produits de consommation a indiqué ce matin que le montant de son dividende trimestriel passerait à 47 cents à compter du mois de mai, contre 45 cents jusque-là.



Dans son communiqué, la société new-yorkaise rappelle qu'elle n'a jamais cessé de payer de dividendes à ses actionnaires depuis 1895.



Le spécialiste de l'hygiène personnelle a également prévu de lancer un nouveau programme de rachats d'actions, d'un montant de cinq milliards de dollars, qui viendra se substituer à une précédente enveloppe du même montait, qui datait de 2018.



Suite à ces annonces, l'action affichait un gain de près de 1% vendredi en transactions électroniques d'avant-Bourse.



