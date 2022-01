Colgate-Palmolive : Bénéfice en baisse au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a fait état vendredi d'un profit trimestriel en forte baisse, conséquence notamment d'une lourde charge pour dépréciation.



Le leader mondial du dentifrice a fait part ce matin d'un bénéfice net de 148 millions de dollars, soit 18 cents par action, pour le quatrième trimestre, contre 647 millions (75 cents) un an auparavant.



Le groupe new-yorkais explique que ses comptes ont été grevés par une charge pour perte de valeur de 518 millions de dollars comptabilisée sur sa marque de cosmétiques Filorga, qui doit en effet faire face à la crise du Covid-19 et aux difficultés rencontrées par le secteur du duty-free.



Hors exceptionnels, le BPA est de 79 cents, conformément à ce qu'anticipait le consensus.



Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 4,4 milliards de dollars, un niveau là encore en ligne avec les anticipations des analystes.



La croissance organique, qui fait abstraction des acquisitions, des cessions et des effets de change, atteint 3%.



La marge brute trimestrielle s'est tassée de son côté de trois points, à 58,1%



Pour 2022, le groupe dit anticiper une croissance organique comprise entre 3% et 5% accompagnée d'une amélioration de sa marge brute.



