Cofidur : EMS Finance détient moins de 50% du capital

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée EMS Finance a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 10 mai 2021, par suite d'une cession d'actions Cofidur sur le marché, le seuil de 50% du capital de la société Cofidur et le 18 mai 2021, suite à la suppression des droits de vote double décidée par l'assemblée générale du 18 mai 20213 , le seuil de 50% des droits de vote de la société Cofidur et détenir, au 18 mai 2021 et à ce jour, 19 149 actions Cofidur représentant autant de droits de vote, soit 49,51% du capital et des droits de vote de cette société.



