Clariant : Représentante nommée au conseil de PAT

(CercleFinance.com) - Suite à la décision de l'assemblée générale du 30 juin, Plant Advanced Technologies (PAT), spécialiste des biomolécules végétales rares, annonce la nomination de Clariant au poste d'administrateur représenté par Catherine Breffa, directrice développement de produits.



Pour rappel, Clariant et PAT ont annoncé fin novembre 2019 la mise en place d'un partenariat stratégique incluant la souscription d'environ 10% du capital de PAT par le chimiste suisse, un accord de développement commun et la distribution exclusive des produits.



D'autre part, suite au départ en retraite de Jean-Yves Ravinet, représentant de Vetoquinol au conseil d'administration de PAT, la nomination de Michael Donabédian a également été approuvée lors de l'AG du 30 juin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.