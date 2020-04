Clariant : Repli du titre après les ventes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Les actions sont en baisse de plus de 4% après l'annonce de ses trimestriels. La société suisse de produits chimiques de spécialité Clariant a enregistré une baisse de 6% de ses ventes, en raison du repli de la demande en raison d'une saison d'hiver clémente et de la pandémie de Covid-19.



Les ventes des activités poursuivies ont chuté à 1,1 milliard de francs suisses, contre 1,2 milliard de francs suisses au premier trimestre 2019, a déclaré Clariant dans un communiqué.



Cela correspond à une baisse de 6% en monnaie locale et, en raison d'un effet de change défavorable, à une baisse de 12% en francs suisses, a indiqué le groupe. L'EBITDA a baissé de 14% à 157 millions de francs suisses, a ajouté le groupe.



Sur les perspectives 2020, le groupe a déclaré qu'il prévoyait un impact négatif sur les ventes et la rentabilité en raison de la pandémie de Covid-19, sans fournir de chiffres.



