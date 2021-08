Clariant : Prend le contrôle total du brésilien Beraca

(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé lundi l'acquisition de l'intégralité du capital du brésilien Beraca, dont le groupe suisse ​détenait 30% depuis 2015.



Basé dans la forêt amazonienne, Beraca fabrique des ingrédients d'origine naturelle destinés au secteur des produits de beauté et des soins personnels, comme des huiles et des plantes qu'il collecte dans un processus 'respectueux de l'environnement'.



L'entreprise familiale, créée il y a une trentaine d'année, emploie quelque 90 salariés pour un chiffre d'affaires annuel estimé autour de 15 millions de dollars.



'Avec son activité concentrée sur les produits et les procédés durables, Beraca complète parfaitement le portefeuille de Clariant', explique Conrad Keijzer, le directeur général du chimiste suisse, qui évoque une demande croissante pour les ingrédients naturels dits 'éthiques'.



Le groupe bâlois n'a pas précisé le montant de l'opération, qui devrait être clôturée d'ici à la fin de l'année.



