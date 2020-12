Clariant : Nouveau directeur général début janvier

(CercleFinance.com) - Clariant annonce la nomination par son conseil d'administration de Conrad Keijzer comme nouveau directeur général (CEO), à partir du 1er janvier prochain, succédant à ce poste à Hariolf Kottmann, actuellement président du conseil exécutif par intérim.



Avant de rejoindre le chimiste de spécialité suisse, Conrad Keijzer a notamment effectué une carrière de 24 ans chez le groupe de peintures et enduits AkzoNobel, et plus récemment été directeur général du groupe français de minéraux de spécialités Imerys.



