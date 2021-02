Clariant : Le président se retire, versement d'un dividende

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - L'entreprise suisse de chimie de spécialité Clariant a déclaré ce matin que son président du conseil d'administration, Hariolf Kottmann, ne sera plus candidat à la réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle en avril.



Citant des discussions ' approfondies', Clariant a déclaré que les membres de son conseil d'administration ont choisi à l'unanimité Günter von Au pour être élu comme nouveau président.



L'ancien DG de la société munichoise Süd-Chemie est membre du conseil d'administration de Clariant depuis 2012 et a occupé le poste de vice-président jusqu'en 2018, a déclaré la société.



Clariant a également annoncé lundi qu'elle proposera de payer un dividende ordinaire de 0,70 franc suisse par action, dont 0,55 franc pour l'année fiscale 2019 et 0,15 franc pour 2020.



L'entreprise répond ainsi aux demandes du groupe chimique saoudien Sabic, son plus gros actionnaire, qui a demandé en décembre un dividende spécial, ainsi qu'une limitation du mandat des membres du conseil d'administration.



