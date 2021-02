Clariant : Le BPA ajusté annuel recule de 25%

(CercleFinance.com) - Clariant a publié un BPA ajusté de 0,65 CHF au titre de l'exercice 2020, un chiffre légèrement supérieur au consensus mais en recul de 25% par rapport à 2019 (0,87 CHF).



Les ventes du groupe de chimie suisse se sont élevées à 3,8 milliards de CHF en 2020, soit un recul organique de 5%, par rapport à 2019.



L'EBITDA s'établit à 578 M de CHF en 2020, contre 461 M un an plus tôt.



