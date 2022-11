Clariant : L'acquisition d'une filiale US de BASF finalisée

(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de la filiale américaine de BASF spécialisée dans la production d'attapulgite pour un montant de 60 millions de dollars en numéraire.



Le chimiste suisse de spécialités explique que le périmètre de la transaction inclut le transfert des actifs miniers, d'une unité de transformation et des stocks de la division, qui seront tous intégrés à sa division de minerais.



L'accord prévoit également la signature avec BASF d'un contrat d'approvisionnement de long terme en attapulgite, un composant utilisé dans la purification des huiles alimentaires et des carburants renouvelables.



Dans son communiqué, Clariant précise que l'opération va lui permettre d'améliorer la marge opérationnelle (Ebitda) de son activité de ressources naturelles.



L'action cotée à la Bourse de Zurich s'inscrivait en hausse de 0,2% suite à cette annonce.



