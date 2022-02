Clariant : En remontée malgré une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un plongeon de 16%, Clariant reprend moins de 3% à Zurich, malgré une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 23 à 18 francs suisses sur le titre du chimiste de spécialités.



'Bien qu'il reste de multiples aspects pour que Clariant surpasse en croissance ses marchés finaux à moyen terme la gouvernance d'entreprise et l'incertitude sur les finances représentent un obstacle trop grand pour être surmonté pour l'instant', juge le broker.‎‎



Pour rappel, Clariant a reporté lundi matin la publication de ses résultats de quatrième trimestre 2021, en raison de la nécessité de mener des investigations concernant la comptabilisation de certaines charges et provisions.



