Clariant : Acquisition d'actifs commerciaux de BASF

(CercleFinance.com) - Clariant annonce dans un communiqué la signature des accords définitifs en vue d'acquérir les actifs commerciaux de BASF aux États-Unis Attapulgite pour 60 millions de dollars en espèces.



Cet accord comprend également un contrat d'approvisionnement à long terme pour les produits à base d'attapulgite à BASF. L'acquisition devrait être conclue à l'été 2022.



L'activité Attapulgite de BASF est l'un des plus grands mineurs et producteurs d'attapulgite en Amérique du Nord, avec des opérations minières en Géorgie et en Floride et des opérations de traitement à Quincy, en Floride.



La transaction augmentera considérablement la capacité de production de l'unité d'affaires en Amérique du Nord.



' Cette acquisition étendra bien l'empreinte de notre activité Minéraux fonctionnels en Amérique du Nord et améliorera encore la position de Clariant dans la purification des carburants renouvelables ', a déclaré Conrad Keijzer, directeur général de Clariant.



