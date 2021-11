Claranova : Un concert dépasse les 5%

(CercleFinance.com) - Le concert de The Assouline Family Trust, The Dadoun Family Trust, 6673279 Canada Inc et Eric Gareau a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 29 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Claranova et détenir 8,92% du capital et 8,58% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de l'apport par ce concert d'actions Avanquest Software au profit de Claranova rémunérées 4,1 millions d'actions nouvelles Claranova. The Assouline Family Trust a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.



