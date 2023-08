Claranova : La famille Cesarini passe sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Pierre Cesarini a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 juillet, les seuils de 10% des droits de vote et de 5% du capital de Claranova, et détenir 4,48% du capital et 7,77% des droits de vote de la maison-mère de PlanetArt, Avanquest et myDevices.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société, suite à la réalisation de l'augmentation de capital de Claranova le 12 juillet dernier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.