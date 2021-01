Citigroup : Repli de 7% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Citigroup publie au titre du dernier trimestre 2020 un bénéfice net en repli de 7% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, un BPA toutefois nettement supérieur au consensus de marché.



Ce tassement des profits traduit la baisse des revenus, de 10% à 16,5 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation des dépenses et un taux d'imposition effectif plus élevé, partiellement compensés par la baisse du coût du crédit.



'Notre ratio CET 1 est passé à 11,8%, bien au-dessus de notre minimum réglementaire de 10%. Notre valeur comptable tangible par action a augmenté à 73,83 dollars, en hausse de 5% par rapport à l'an dernier', souligne toutefois le PDG Michael Corbat.



