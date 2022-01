Citigroup : Net repli du titre, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Citigroup lâche près de 3,5% à Paris, alors que ce matin, Credit Suisse a réaffirmé son opinion 'surperformance' sur le titre tout en réduisant son objectif de cours, passant de 76 à 72 dollars, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations de BPA à 7,50 dollars pour 2022 et à huit dollars pour 2023 (contre 7,80 et 8,25 dollars auparavant)



'La visibilité sur les résultats demeure inférieure à la moyenne', juge le broker qui attend 'davantage de clarté autour des dépenses (dépenses de transformation et économies associées, investissements en soutien à la croissance) à la journée investisseurs'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.