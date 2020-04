Citigroup : Manque largement les attentes au T1 2020

(CercleFinance.com) - Citigroup publie au titre des trois premiers mois de l'année un bénéfice net ajusté en baisse de -46% à 2,5 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, BPA manquant de 42 cents l'estimation moyenne des analystes.



D'une année à l'autre, le bénéfice par action recule également, de -44%. Il s'élevait en effet à 1,87 dollar un an plus tôt.



A 20,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est en revanche amélioré de 12% sur la période.





