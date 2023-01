Citigroup : Hausse du CA et recul du bénéfice au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Citigroup annonce avoir enregistré un bénéfice net de 2.51 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2022, un chiffre en recul de 21% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice est notamment affecté par la hausse du coût de crédit qui atteint 1.8 milliard de dollars contre -465 millions de dollars un an plus tôt.



Le BPA trimestriel ressort ainsi à 1.16$, contre 1.46$ au 4e trimestre 2021, malgré un CA trimestriel en hausse de 6%, passé de 17 à 18 milliards de dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA de Citigroup ressort à 75.3 milliards de dollars (+5% par rapport à 2021), tandis que le bénéfice net recule de 32%, à 14.8 milliards de dollars, là-aussi affecté par l'envolée du coût du crédit, passé de -3.7 milliards de dollars en 2021 à +5.2 milliards de dollars en 2022.



' Nous avons conçu une stratégie qui permette d'offrir un rendement à nos actionnaires en différents environnements, et nous sommes tout à fait sur la bonne voie pour atteindre le objectifs de rendement à moyen terme que nous avons annoncé lors de la journée des investisseurs ', a commenté Jane Fraser, directrice générale de Citigroup.





