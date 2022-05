Citigroup : En recul sur une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Citigroup recule de 1% en début de séance à Wall Street, sur fond d'une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', après une hausse du cours de Bourse qui a ramené le titre non loin de son objectif de cours de 58 dollars.



Credit Suisse lui voit du potentiel d'évolution limité à la baisse, du fait d'une valorisation proche de ses plus bas cycliques précédents, mais aussi à la hausse, au vu du 'long chemin qu'il reste à parcourir dans le processus de transformation de Citi'.



