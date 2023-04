Citigroup : Bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Citigroup a fait état vendredi d'une hausse de 8% de son bénéfice net au premier trimestre, une performance nettement supérieure aux attentes de Wall Street.



Le bénéfice trimestriel de la banque américaine est ressorti à 4,6 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action, contre 4,3 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action, un an plus tôt.



Hors gains exceptionnels, dus notamment à la cession d'une activité en Inde, son profit par titre s'est élevé à 1,86 dollar, là où que les analystes attendaient un BPA de 1,67 dollar.



Le produit net bancaire s'est accru de 12% à 21,4 milliards de dollars, contre 19,2 milliards un an plus tôt, tiré par les activités de banque privée et les solutions de trésorerie et commerciales.



Ce dernier métier consiste à offrir des services financiers de gestion de caisse et des échanges commerciaux à des multinationales, des institutions financières et des organisations du secteur public.



L'action Citigroup était indiquée en hausse de plus de 2% en avant-Bourse à Wall Street juste après la publication de ces résultats



Outre Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo ont également dévoilé ce vendredi des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre.



