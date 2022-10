Citigroup : Baisse de 24% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Citigroup publie un chiffre d'affaires de 18,5 Mds$ au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT trimestriel ressort à 4,4 Mds$ (-25%) et le résultat net s'établit à 3,5 Mds$, également en recul de 25%;



Le BPA ressort à 1,63$, en recul de 24%.



'Étant donné la force, de notre bilan, les niveaux de capital et la liquidité, nous sommes bien positionnés pour aider nos clients à naviguer dans un environnement complexe en croissance lente', indique Jane Fraser, directrice générale de Citigroup.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.