Citi : Liquidation d'activités en Russie

(CercleFinance.com) - Citi annonce que, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire ses opérations et son exposition en Russie, elle mettra fin à ses activités de banque pour particuliers et de banque commerciale locale dans le pays.



La liquidation de ces activités devrait toucher environ 2.300 employés et 15 succursales. Citi continuera de soutenir ses clients institutionnels multinationaux, en particulier ceux devant mettre fin à leurs activités en Russie.



Dans le cadre de ce plan, Citi s'attend à engager des coûts d'environ 170 millions de dollars, principalement au cours des 18 prochains mois, en raison des restructurations, des frais de résiliation des fournisseurs et d'autres frais connexes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.