Citi : Cession de certaines activités à Bahreïn

(CercleFinance.com) - Citi a annoncé qu'Ahli United Bank (AUB) a été sélectionné, à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles, comme acquéreur de ses activités de services bancaires aux consommateurs à Bahreïn, royaume du Golfe Persique.



La transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires, comprend les activités de banque de détail, de cartes de crédit et de prêts non garantis, mais exclut les activités institutionnelles de Citi. Sa finalisation est prévue d'ici le deuxième semestre 2022.



L'opération contribuera modestement au déblocage précédemment annoncé d'environ sept milliards de dollars de capitaux tangibles grâce à la sortie de ses franchises grand public sur 13 marchés en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.