Cigna : Plan de déploiement de capitaux

(CercleFinance.com) - La compagnie de services de santé Cigna annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter son autorisation de rachat d'actions d'un total de six milliards de dollars, portant la capacité totale du programme à 10 milliards de dollars.



Elle prévoit de déployer plus de sept milliards de dollars en rachats d'actions en 2022, 'l'action Cigna se négociant à une valorisation attrayante et convaincante, car la société n'envisage pas actuellement de fusions ou d'acquisitions à grande échelle'.



Cigna a aussi l'intention de réaliser des investissements dans les innovations, y compris 1,25 milliard de dollars en dépenses en immobilisations et 450 millions supplémentaires de financement dans Cigna Ventures.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.