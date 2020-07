Chr.Hansen : Nomination d'une nouvelle CFO

(CercleFinance.com) - Le groupe danois Chr.Hansen annonce ce jeudi avoir nommé Lise Skaarup Mortensen, actuellement CFO chez Microsoft Allemagne, en tant que directeur financier.



Né au Danemark, Lise Skaarup Mortensen, 52 ans, travaille depuis huit ans avec Microsoft.



Avant de rejoindre Microsoft, elle a occupé des postes de direction en finance et stratégie au sein du groupe informatique américain IBM et du géant danois du transport maritime AP Moller-Maersk.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer