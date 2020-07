Chr.Hansen : Acquisition d'UAS Labs finalisée

(CercleFinance.com) - Le danois Chr.Hansen annonce ce mardi avoir finalisé l'acquisition d'UAS Labs, un fabricant américain de probiotiques, pour 530 millions de dollars.



La société de biosciences a indiqué qu'elle va désormais commencer à intégrer l'entreprise basée au Wisconsin, qui compte 230 employés et devrait générer des revenus d'environ 85 millions de dollars et un EBITDA de plus de 30 millions de dollars cette année.



UAS Labs a été acquis auprès du fonds de capital-investissement Lakeview Equity Partners, de son équipe de direction et d'autres actionnaires.







