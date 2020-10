CHR Hansen : Perspectives prudentes, le titre en fort recul

(CercleFinance.com) - Mauricio Graber, directeur général de Chr. Hansen, fabricant danois d'ingrédients alimentaires, a indiqué avoir ' des perspectives prudentes pour 2020/21, compte tenu des incertitudes que le COVID-19 crée encore '.

L'entreprise anticipe pourtant un taux de croissance organique de 5 à 8%, en ligne avec son ambition à long terme, comptant sur une plus forte contribution de son activité santé et nutrition.



La société - qui fabrique des probiotiques et des enzymes pour la production de viande et de fromage - a déclaré une croissance de 5% pour l'exercice 2019/2020, conformément à ses prévisions, avec notamment une croissance de 18% au 4e trimestre.

L'EBIT avait même progressé de 4%, à 356 millions d'euros lors du précédent exercice.



Les déclarations du directeur général n'ont visiblement pas rassuré les investisseurs puisque le titre Chr. Hansen était en recul de près de 5% ce matin à la bourse de Copenhague.





