Chemours : L'UE autorise la création d'une entreprise commune

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par The Chemours Company (États-Unis) et Fumatech (Autriche).



La coentreprise développera, produira et vendra des membranes de piles à combustible à hydrogène et d'humidificateurs pour les systèmes de piles à combustible dans le secteur des transports.



Chemours produit et fournit des produits chimiques de performance qui entrent dans la composition des produits finis et des processus dans divers secteurs. Fumatech est active dans la fabrication de membranes et la construction d'installations dans le domaine de la technologie des piles à combustible et des membranes pour le traitement de l'eau et des solutions de traitement.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, car l'entreprise commune aura des activités limitées dans l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.