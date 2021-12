Cerner : Confirme l'acquisition du groupe par Oracle

(CercleFinance.com) - Oracle Corporation et Cerner Corporation ont annoncé conjointement un accord pour qu'Oracle rachète Cerner par le biais d'une offre publique d'achat en numéraire au prix de 95,00 $ par action, soit environ 28,3 milliards de dollars en actions.



Cette confirmation sur cette opération de rachat fait suite aux rumeurs du Wall Street Journal.



Cerner est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'information numériques utilisés dans les hôpitaux et les systèmes de santé pour permettre aux professionnels de la santé de fournir de meilleurs soins de santé aux patients et aux communautés.



' En travaillant ensemble, Cerner et Oracle ont la capacité de transformer la prestation des soins de santé en fournissant aux professionnels de la santé de meilleures informations, leur permettant de prendre de meilleures décisions de traitement pour de meilleurs résultats pour les patients ', a déclaré Larry Ellison, directeur de la technologie d'Oracle.



' Nous nous attendons à ce que cette acquisition soit immédiatement relutive pour les bénéfices d'Oracle au cours du premier exercice complet et qu'elle contribuera considérablement aux bénéfices du deuxième exercice et par la suite ', a déclaré Safra Catz, directeur général, Oracle.





