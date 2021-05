Centrica : Plombé par une baisse de recommandation

(CercleFinance.com) - Le titre chute de -1,6% à la Bourse de Londres alors que Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre.



L'analyste dégrade sa recommandation sur Centrica de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 4% à 58 pence, le cours de l'action et le consensus de BPA 2022 ayant augmenté d'environ 15% depuis le début de l'année.



'Avec cela, nous voyons des aspects positifs tels que la reprise de la demande d'énergie et la hausse des prix des matières premières déjà pris en compte', affirme le broker dans sa note sur le groupe énergétique britannique.



Jefferies voit un risque de baisse sur le consensus de BPA 2021 en partie lié à des problèmes ponctuels. 'Le niveau et le moment du rétablissement des dividendes demeurent une autre incertitude surplombant l'action', ajoute-t-il.



