Carnival : Reprise des croisières Costa en septembre

(CercleFinance.com) - Le croisiériste Carnival annonce que sa filiale Costa Cruises prévoit de redémarrer graduellement ses activités depuis les ports italiens à partir du 6 septembre, ayant obtenu le feu vert du gouvernement italien sur son nouveau protocole de santé.



Le Costa Deliziosa quittera ainsi le 6 septembre le port de Trieste en direction de la Grèce et sera suivi par le Costa Diadema, qui partira de Gênes le 19 septembre pour une croisière de sept jours en Méditerranée occidentale.



En revanche, sa filiale P&O Cruises prolonge l'arrêt de ses activités jusqu'au 12 novembre, et annule deux longues croisières qui devaient commencer en janvier prochain, après avoir pris connaissance des projections du Foreign & Commonwealth Office (FCO).



