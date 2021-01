Carnival : En recul après une lourde perte trimestrielle

(CercleFinance.com) - Carnival recule de près de 3% en début de séance à Wall Street, après l'annonce préliminaire, par le croisiériste, d'une perte nette ajustée de 1,9 milliard de dollars au titre de son quatrième trimestre 2020 (clos le 30 novembre).



Il précise toutefois que le trimestre s'est terminé avec 9,5 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents de trésorerie, et que son rythme de consommation de trésorerie s'est montré légèrement meilleur que prévu.



Carnival ajoute avoir accéléré le retrait de 19 navires jugés les moins efficaces, dont 15 ont déjà quitté sa flotte, et que ses réservations cumulées avancées pour le premier semestre 2022 progressent par rapport à 2019.



