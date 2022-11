Carlyle : L'UE autorise l'acquisition du groupe Garnica

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de l'espagnol Grupo Garnica Plywood ('Garnica') par le groupe américain Carlyle.



Garnica développe, produit et fournit des solutions de contreplaqué pour une variété d'applications, principalement dans l'Espace économique européen.



Carlyle est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial avec des investissements dans plusieurs disciplines.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de liens verticaux entre les activités des entreprises.





