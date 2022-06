Carlsberg : Une bouteille biosourcée testée cet été

(CercleFinance.com) - Carlsberg a levé le voile mercredi sur une nouvelle bouteille de bière biosourcée et entièrement recyclable, qu'il compte mettre à l'essai auprès de ses consommateurs au cours de la période estivale.



Le brasseur danois explique qu'il compte distribuer 8000 de ces 'fibre bottles' au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne et en France, notamment dans les festivals et à l'occasion d'événements phares de l'été.



Ces tests lui donneront l'occasion de recueillir des commentaires sur le produit.



La bouteille, 100% biosourcée à l'exception de sa capsule, est notamment constituée de fibres de bois provenant de sources durables, une coque qui présente l'avantage de garder la bière plus fraîche et plus longtemps par rapport aux canettes ou aux bouteilles en verre classiques.



La particularité du produit est également qu'il contient de la bière brassée avec de l'orge biologique et régénérative.



