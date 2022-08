Carlsberg : Prévisions maintenues après un solide semestre

(CercleFinance.com) - Le brasseur danois Carlsberg a publié mercredi des résultats semestriels bien supérieurs aux attentes et maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce notamment à une bonne maîtrise de ses coûts.



Du fait de lourdes charges de dépréciation passées sur ses activités en Russie, en Ukraine et en Europe centrale et de l'est, qui ont totalisé plus de 10 milliards de couronnes danoises, le groupe de Copenhague accuse une perte nette de près de 5,3 milliards de couronnes sur les six premiers mois de l'année.



En données publiées, son bénéfice d'exploitation a toutefois progressé de 36% à 6,4 milliards de couronnes, faisant apparaître une marge opérationnelle en amélioration de 1,7 point à 18,2%.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un résultat semestriel de l'ordre de 5,4 milliards pour une marge de 16,3%.



Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 23,6% à 35,5 milliards de couronnes alors que le consensus visait 33,4 milliards.



'Nous sommes très satisfaits des solides résultats enregistrés au premier semestre en dépit des sévères difficultés liées à la guerre en Ukraine, à la montée des coûts des matières premières et de l'énergie et à la pandémie', a commenté son directeur général Cees 't Hart.



'Malgré ces problèmes, les résultats semestriels de Carlsberg Group se situent bien au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie', a-t-il précisé.



Pour l'ensemble de l'année, le groupe danois a réaffirmé prévoir une croissance organique de son bénéfice d'exploitation dans le haut d'une fourchette allant de 5% à 10%, tout en révisant à la baisse son estimation de coûts financiers pour l'exercice.



Le brasseur avait annoncé la semaine dernière un relèvement de son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2022, notamment à la faveur d'un 'solide' niveau d'activité au mois de juillet.



A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg perdait 0,2% mercredi matin après cette publication meilleure que prévu, qui était quelque peu relativisée par les analystes de RBC.



'A l'image de ses concurrents AB InBev et Heineken, Carlsberg bénéficie d'une base de comparaison favorable, liée à l'effet Covid', rappelle ce matin le broker canadien.



